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В Белогорске все многодетные семьи получат новогодние подарки

В Белогорске все многодетные семьи получат новогодние подарки
Фото: администрация Белогорска

659 новогодних подарков получат дети из многодетных семей Белогорска. В этом году сладкие наборы по решению главы города Станислава Мелюкова получит каждая многодетная семья. Выдача сладких наборов будет производиться в школах города.

«От количества детей в семье зависит количество и вес выдаваемых сладких наборов, – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Так, к примеру, семья с тремя детьми получит один подарок весом в 1,8 килограмма. Помимо конфет и сладостей в набор включены три пакета сока. Таких семей большинство – 454. Семьи, где воспитывается 4-5 детей, получат по два килограммовых подарка. Это вторая по численности группа – 178 семей. 21 семье с 6-7 детьми будут выданы по три килограммовых подарка. Есть в Белогорске и две семьи, где воспитывается по 9 и 11 детей. Они получат на семью по три почти двухкилограммовых подарка».

Забрать подарки можно будет в 8 школах города с 23 по 29 декабря. Списки семей-получателей уже сформированы на основе данных управления социальной защиты населения Белогорска. В настоящее время они систематизируются по месту проживания получателей подарков.

«Выдавать подарки многодетным семьям будут с 9 утра до 12 часов дня, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Родителю с собой обязательно необходимо иметь паспорт. Дежурный на входе в школу зафиксирует приход получателя подарка и расскажет, в какой кабинет необходимо зайти, чтобы получить его».

С 9 декабря в организационном отделе администрации Белогорска по телефону 2-11-51 многодетные семьи Белогорска смогут уточнить, в какой школе они должны получить новогодний подарок.

Сладкие наборы будут оплачены не из местного бюджета. Сладости будут приобретены на спонсорские средства на сумму 350 тысяч рублей, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #праздники #соцзащита

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