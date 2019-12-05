Куда идет нефть: экскурсия на нефтеперекачивающую станцию в Серышеве (фото)

«Строительство станции началось в январе 2018 года и продолжалось до октября 2019 года. 27 ноября 2019 года станция была официально запущена в эксплуатацию. Наша станция – одна из трех станций – НПС-26, НПС-23 и НПС-32, – которые в этот день официально запустили в эксплуатацию.

Эти три станции ввели в эксплуатацию, чтобы вывести "ВСТО-2" на максимальную проектную мощность в 50 миллионов тонн нефти в год», – рассказывает начальник станции НПС-26 Руслан Вагин. Все процессы полностью автоматизированы. «Станция управляется в автоматическом режиме, все процессы автоматизированы, и понять, что ведется перекачка, мы можем только по шуму работающих магистральных агрегатов», – объясняет Руслан Владимирович.

Увидеть саму нефть здесь нельзя: все герметично, открытого сырья нет. На содержимое труб указывает стрелка со словом «нефть».

«Площадь нашей станции составляет 9,2 гектара. По сравнению с другими станциями это небольшая станция. Проекты станций проходили в 3D-моделировании, – продолжает начальник НПС-26. – Сложности были при строительстве станции: она была построена в максимально сжатые сроки. Сейчас она запущена и на данный момент находится в работе, проблем нет».

В магистральном зале расположены четыре насосных агрегата. Они дают давление, чтобы нефть шла на НПС-27, в Екатеринославку. «В работе находятся максимум три агрегата, один всегда в холодном резерве. Если, к примеру, один агрегат выведен в ремонт, чтобы не останавливать перекачку нефти и не уменьшать прокачанный объем, включается другой насосный агрегат», – показывает Руслан Владимирович.

До ввода в эксплуатацию максимальный объем перекачиваемой нефти был 45 миллионов тонн в год. С введением в эксплуатацию трех последних НПС объем увеличился до 50 миллионов тонн нефти в год. Таким образом «ВСТО-2» вышел на максимальную проектную мощность.

«Станция качает более 7 300 кубических метров в час. Производительность каждого насосного агрегата – 7 000 кубометров в час, – уточняет Руслан Вагин. – В данный момент в работе находятся два магистральных агрегата. Перекачка нефти осуществляется в соответствии с утвержденными режимами перекачки нефти. На входе давление – 4 килограмма, на выходе – 37 килограммов».

Магистральный насосный агрегат состоит из трех основных частей: электродвигателя мощностью 6 300 киловатт, который питается от Зейской ГЭС, гидромуфты и насосного агрегата. Гидромуфта предназначена для планового пуска, остановки и регулировки режимов перекачки согласно режиму, она регулирует производительность и обороты насоса. Насосное оборудование произведено в Челябинске – это инновационное оборудование, оснащенное защитой насосов от воздействия температуры и вибрации.

«Наша станция находится на технологическом участке № 1, он начинается с НПС-21 Сковородино и заканчивается НПС-27 Екатеринославка. Проходит через станции НПС-23 в Магдагачинском районе, НПС-24 в Шимановском районе, НПС-26 в Серышевском районе. Конечная точка технологического участка находится на НПС-27 в Екатеринославке. К нам нефть поступает со стороны НПС-24, с запада, и мы перекачиваем на восток, в сторону НПС-27», – объясняет Руслан Вагин.

Непрерывная работа идет в сердце станции. На 12-часовом дежурстве – старший оператор НПС-26 Евгений Мигаль. «В операторной осуществляется контроль за нормативными параметрами работы основного и вспомогательного оборудования, подготовка к запуску основного и вспомогательного оборудования, а также контроль за нормативными параметрами на линейной части. Кроме того, оператором осуществляется дополнительный запуск агрегатов. Все автоматизировано и управляется с помощью микропроцессорной системы автоматики», – поясняет специалист.

Нефтепровод «ВСТО-2» находится в зоне сейсмического воздействия. Для его защиты предусмотрена система контроля сейсмического воздействия, включающая в себя одну сейсмостанцию и четыре датчика. Станция регистрирует два сигнала – слабый 3 балла, сильный 6 баллов. В случае срабатывания сильного воздействия технологический участок останавливается.

«У нас на станции предусмотрена система оптоволоконного мониторинга системы трубопровода, на которой мы наблюдаем активность на трассе и возможные утечки. Но у нас это невозможно», – заявляет Евгений Мигаль.

На автоматизированном рабочем месте оператора можно видеть магистральную насосную станцию, наблюдать, какие агрегаты находятся в работе, а какие в резерве. «Наблюдаем вспомогательное оборудование, видим, что у нас автоматизированная система тушения находится в дежурном режиме, также контролируем параметры – вибрацию, температуру, давление и производительность магистральных насосов. Все это в реальном времени», – показывает старший оператор НПС-26.

На страже безопасности находится аварийная защита. «Штатный режим показан зеленым цветом, цвет тревоги – красный. Если что-то произошло, автоматика отключает все оборудование, отсекаются задвижки. Технология полностью предотвращает нештатные ситуации. После устранения работа продолжится», – заявляет Евгений Мигаль.

На случай пожара на НПС-26, как и на других участках системы, предусмотрена серьезная система безопасности. В случае пожара специальная пена моментально накроет агрегаты. «Это высокократная пена, объемная, она очень быстро заполняет помещение. В соответствии с требованиями безопасности пена заполняет объем на метр выше самой верхней точки технологического оборудования», – подчеркивает начальник НПС-26 Руслан Вагин.

Объект очень серьезный – посторонние сюда не попадут. Находиться на территории станции можно только в касках. Здесь трудятся 63 человека – 15 инженерно-технический работника и 45 рабочих. В основном это местные жители, практически 80 % – из Серышева, Серышевского района и Белогорска. Для сотрудников станции созданы все условия: работа в строгом соответствии с требованиями, жилье, инфраструктура.

Запуск магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» обеспечил России тысячи рабочих мест. ПАО «Транснефть» оказывает масштабную социально-экономическую поддержку регионам своего присутствия. Нефтяная магистраль проходит по территориям четырех регионов Дальнего Востока России: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Везде проект повлиял на жизнь регионов – там появились новые дороги, поселки, электросети. А главное, развивается социальная инфраструктура, ведь самое важное богатство страны – это люди.