У неработающих пенсионеров с 1 января вырастут пенсии

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, будут в среднем получать 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

ПФР также напомнил об индексации других выплат. Так, с 1 апреля на 7 % должны быть увеличены пенсии по государственному обеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Это коснется почти 4 миллионов человек. На выплату будет выделено 584,4 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

В конце мая вступил в силу приказ Минтруда, который установил новую схему индексации пенсий в России. Согласно новым правилам, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума. Раньше после каждой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума.