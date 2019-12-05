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У неработающих пенсионеров с 1 января вырастут пенсии

У неработающих пенсионеров с 1 января вырастут пенсии
Фото: РИА Новости

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6 %, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который подписал президент России Владимир Путин. По подсчетам ПФР, после индексации средний размер таких пенсий вырастет до 16,4 тысячи рублей.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, будут в среднем получать 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

ПФР также напомнил об индексации других выплат. Так, с 1 апреля на 7 % должны быть увеличены пенсии по государственному обеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Это коснется почти 4 миллионов человек. На выплату будет выделено 584,4 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

В конце мая вступил в силу приказ Минтруда, который установил новую схему индексации пенсий в России. Согласно новым правилам, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума. Раньше после каждой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума.

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#жизнь

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