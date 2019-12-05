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сегодня, 10:41 0

Едва не утонувший в благовещенском аквапарке мальчик пришел в сознание

Едва не утонувший в благовещенском аквапарке мальчик пришел в сознание
Фото: скриншот видео

В Амурском министерстве здравоохранения рассказали о состоянии 9-летнего мальчика, который пострадал в аквапарке «Плаза». Ребенок уже пришел в сознание.

«Мальчик, доставленный в АОДКБ из аквапарка, по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание. Ему проводится комплекс лечения», – сообщили в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, 3 декабря в аквапарк пришли 5 детей в сопровождении двух взрослых. По сведениям из социальных сетей, ребенок пришел в аквапарк с родителями друга. Без присмотра взрослых 9-летний мальчик оказался в воде. И, так как ребенок не умел плавать, он начал тонуть.

Сколько мальчик пробыл под водой, неизвестно, но, по словам следователей, там он находился «значительный промежуток времени до того, как был извлечен из воды инструктором-спасателем аквапарка».

В состоянии комы мальчика доставили в реанимацию АОДКБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#дети #здоровье #происшествия

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