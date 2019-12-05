Лед на дорогах Белогорска победили с помощью реагента

Фото: администрация Белогорска

Служба по благоустройству Белогорска получила первую партию реагента «Бионорд». Противогололедный реагент, действующий при температуре до -30°, уже опробован. 3 декабря специалисты проверили, как действует химическое вещество в борьбе с наледью. Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что «Бионорд» эффективно выполняет свою функцию.

«Очень хорошая новость – начали обрабатывать дороги новым реагентом «Бионорд» и получили первый видимый результат, – написал глава города в своем аккаунте в Инстаграме. – Как я и написал 26 ноября, единственный действенный способ борьбы с аномалией, в эпицентр которой попал именно Белогорск – реагенты. “Галит” (техническая соль) оказался неэффективным в нашем случае и при наших температурах. Пришедший сегодня “Бионорд” при температуре -16 показал свою эффективность – на обработанном участке улицы Кирова от улицы Чехова до нефтебазы заметные улучшения. Использовали такой реагент впервые».

О том, как тестировали антигололедное спецвещество, рассказала руководитель муниципального предприятия по содержанию дорог и благоустройству Ольга Алексеева: «Пробная обработка дорожного покрытия прошла по улицу Кирова на пересечении с улицей Первомайской. Сначала дорогу обработали реагентом “Бионорд” в чистом виде. Спустя час, как прописано в инструкции, с помощью грейдера и КДМ попытались сгрести ледовую корку. Однако это не принесло должного эффекта. Затем дорогу по улице Кирова от улицы Металлургической до автобусной остановки вручную обработали смесью отсева с реагентом, и также очистили проезжую часть грейдером. Попытка оказалась действенной. Принято решение использовать смесь дальше с использованием техники».

«Процедура непростая, – отметил глава Белогорска. – Проблема: реагента купили всего 3 тонны (за сегодня израсходовали почти половину), большего объема на Дальнем Востоке нет физически (этот выпросили во Владивостоке). По договоренности с Уральским заводом противогололедных материалов в адрес Белогорска уже идет отгрузка ж/д вагона (62,4 тонны), который мы оплатили. Этого объема должно хватить на очистку всех дорог при нынешних температурах. Если с понижением температур “Бионорд” станет снижать свою эффективность, будем использовать его вчистую, без отсева. Ожидаем поставку вагона с реагентом 15 декабря. Если почувствуем, что его не хватит, закажем еще».

Смесью «Бионорда» с отсевом 3 декабря был обработан участок по улице Кирова протяженностью около 3 километров. В результате на участке центральной улицы города лед растаял, движение транспорта стало более безопасным, отмечают специалисты.

4 декабря в Белогорске обработали противогололедной смесью улицу Набережную, от переулка Томский до улицы Гагарина, участок улицы Кирова от переулка Парковый до улицы Скорикова, также обработана проезжая часть от 6 километра до выезда из города. В то же время работники службы по благоустройству обработали перекрестки смесью «Галита» и отсева.

Тем временем Белогорск столкнулся еще с одной проблема. Запас отсева, заготовленный в Белогорске на перспективу, который мог использоваться в штатных условиях несколько лет, заканчивается.

«Как будто знали, заготовили его 2 тысячи тонн, которых в обычных условиях хватило бы на две-три зимы. Но этот объем закончился за 10 дней! До выходных начнем завозить еще. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв предложить свои варианты решения аномальной проблемы, но, как показала практика, поможет только “Бионорд” и ежедневная работа дорожников, которых хочу еще раз поблагодарить», – цитирует главу города пресс-служба администрации Белогорска.