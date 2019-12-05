РБК: часть в Забайкалье, где рядовой Шамсутдинов устроил бойню, расформируют
Воинскую часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, Минобороны расформирует до конца года. На ее базе будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.
«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сообщил РБК источник в Минобороны.
Как пишет «Царьград», пользователи Сети не понимают, зачем это понадобилось, и предполагают, что здесь что-то нечисто: «Нет части – нет дела?» Недоумевает и отец рядового Шамсутдинова: «Мне интересно, как теперь следователи собираются со свидетелями работать? Им придётся по всей России ездить».
25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горном Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения. Он дал показания, что в этот день лейтенант угрожал ему изнасилованием. Работавшая на месте происшествия комиссия, как сообщали источники РБК, установила факт «межличностного конфликта» между Шамсутдиновым и сослуживцем. Однако факта физического насилия комиссия не подтвердила.
По итогам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором разнес подчиненных за организацию работы с личным составом, сообщал РБК один из знакомых с его результатами источников. Он отмечал, что Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, говоря о том, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. По итогам совещания Шойгу поручил направлять на длительные задания в подразделения охраны только контрактников, а также проработать вопрос углубленного психологического обследования призывников в военкоматах.
Известно, что в начале января 2020 года Министерство обороны России должно представить большой доклад о неуставных отношениях в армии.
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