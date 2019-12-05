Санкт-Петербург и Дальний Восток свяжет единая автодорога

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. Планируется построить хордовые магистрали в обход столицы по разным направлениям, в том числе по направлению Санкт-Петербург – Дальний Восток. Общую протяженность скоростных магистралей увеличат с 5 тысяч до 17,6 тысячи километров.

Концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года госкомпания «Автодор» представила на профильной конференции. Ранее документ анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих. Концепция разрабатывалась с Росавтодором и Аналитическим центром при правительстве РФ. Объем финансирования пока неизвестен: в Минтрансе говорят лишь, что нужны «достаточно большие деньги», причем до трети из них обеспечат частные инвесторы, пишет «Коммерсантъ».

Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. Первый блок концепции — планы по строительству автодорог для обхода столичного региона. К 2035 году появится магистраль, которая соединит М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив в себя существующие дороги, которые будут расширены. По схожему сценарию появится новая трасса Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция дорог к 2035 году планируется по направлению Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас.

Второй блок — дороги юга России и черноморского побережья. До 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент—Махачкала—Грозный—Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Еще одно направление — новая дорожная сеть на востоке. К 2030 году появится новая трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. В самом дальневосточном секторе к 2035 году планируется новая дорога между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.