В Хабаровске расследуют уголовное дело в отношении авиадебошира

В производстве следователей Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России находится уголовное дело авиадебошира. 2 декабря на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск, пьяный мужчина начал буянить. Сейчас ему грозит серьезное наказание.

По информации следствия, мужчина 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять пассажиров, препятствовать деятельности бортпроводников, игнорировать их замечания, грубо нарушать общественный порядок, чем демонстрировал явное неуважение к обществу.

По прилете в Хабаровск дебошира привлекли административной ответственности. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте», сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с рейса Хабаровск – Иркутск сняли семерых жителей Бурятии. Мужчины в возрасте от 35 до 63 лет были настолько пьяны, что потеряли способность передвигаться. Их Их обнаружила служба авиабезопасности в выдвижном рукаве для прохода на борт. Суд назначил пассажирам штрафы от 500 до 600 рублей.

В ноябре житель Забайкальского края отказался выходить из прилетевшего в Хабаровск самолета из Магадана. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику. Понадобилась помощь полицейских.