Амурчанин ввел код из смс и лишился сбережений

В полицию Октябрьского района обратился местный житель – 46-летний мужчина. Он заявил о том, что у него похитили деньги. Полицейские рассказали, по какой технологии действовали мошенники.

У потерпевшего две кредитные карты банка. Мужчина хотел войти в мобильное приложение банка, но оно оказалось заблокировано. Минут через 20 после этого владельцу карт позвонил неизвестный и представился оператором банка. Звонивший сообщил, что приложение заблокировано по причине подключения незарегистрированного номера к банковским картам. Для отключения необходимо ввести код, который амурчанину вышлют по смс. Мошенник пообещал, что после этого приложение вновь заработает, а также произойдет разблокировка счетов.

Во время разговора потерпевший вводил кодовые комбинации из смс. После этого мужчина обнаружил, что со счетов списаны денежные средства. Он сразу перезвонил на телефон горячей линии и заблокировал кредитные карты. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статьи 158 УК РФ «Кража». Амурская полиция напоминает, что все необходимо быть предельно бдительными и осторожными при операциях с банковскими картами. «Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт – cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в смс, или ввести эти коды, – будьте бдительны! Не действуйте под диктовку незнакомцев. Не сообщайте никому личные данные и данные ваших карт. Прервите разговор и перезвоните в отделение банка. Ни в коем случае не вводите коды из смс», – предупреждают полицейские.

Если мошенникам все-таки удалось выманить деньги, нужно немедленно обратиться в полицию – независимо от суммы ущерба. Номера полиции: 02 с городского, 102 с мобильного. Номер телефона доверия амурского управления МВД России: (4162) 59-40-59.