Миллион долларов получил Горбачев за съемку в рекламе пиццы: обзор прессы

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Сотрудница банка украла миллионы у пенсионера; скоро место смартфонов займут умные очки; полицейские требуют возместить ущерб от летних несанкционированных акций. газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

В «Российской газете» пришлось перелистать много страниц, прежде чем я дошел до тех мест, которые можно читать. Например, рассказывается о том, что скоро смартфоны исчезнут, а их место займут умные очки. Что они собой будут представлять на первом этапе: они будут читать ваши мысли и передавать собеседникам в зоне действия оператора. Не надо будет думать при случае, как умножить два на два: не успеете начать в голове действие, как на экране появится результат. Понятно, что уже просчитаны побочные результаты: например, в вашу голову начнут внедрять рекламу.

Вам статья

Еще пишут о том, что столичный полицейский главк требует через суд возместить ущерб на несколько миллионов рублей с бедных организаторов летних несанкционированных акций. (Я так полагаю, с внедрением умных очков все акции прекратятся.) Ну так вот, полиция считает, что ей пришлось потратиться на то, чтобы побороться с борцами с коррупцией Навальным и иже с ним. Вы-то, поди, думали, что бюджет правоохранителей как раз и подразумевает траты на дубинки, слезоточивый газ и бумагу для написания заявлений на тех, у кого в руках пластиковые стаканчики, ан – нет! И в недоумении, на что же полиция тратит деньги, начинаю читать другую статью.

Также в номере

Пробежав глазами по заметке о том, как сотрудница банка украла у пенсионера почти 8 миллионов рублей. (Наверное, это был газпромовский пенсионер. Впрочем, если это так, то возникает вопрос, почему пенсия такая маленькая.) Но я не о размере пенсии, я о том, почему в публикации не указан банк?!

А самое интересное в «Российской газете» – сообщение о том, что замечательный журналист Юрий Лепский издал книгу о Бродском. А еще тут статья о польском фотографе Чаплинском, многие годы снимавшем Бродского. Ну и фотографии, понятно, есть. Хороший повод полистать главную газету страны.

Очень интересно

В «Амурской правде» прочтете о мифах и реальности продажи электроэнергии в Китай. Спроси любого амурчанина, и он ответит, что цена киловатта в Хэйхэ значительно ниже, чем в Благовещенске. И это в области, которая буквально купается в электроэнергии. Энерготеме посвящено целых 6 страниц (включая первую), поэтому не буду до конца обзора говорить именно об этом. Если что – «Амурка» вполне доступная газета, не диссидентская какая-нибудь.

Полный абзац

Еще в «Амурской правде» прочтете о том, что Приамурье выделит деньги на безопасность учебных заведений. Немного отходя от написанного в газете, отмечу, что даже в тех учреждениях, где меня знают, как облупленного, меня стали просить предъявить удостоверение личности и записаться в журнал. Этого требует инструкция, и я не имею никаких претензий к людям, находящимся на вахте – со многими много лет здороваюсь за руку. А возвращаясь к напечатанному, задаюсь вопросом: спасут ли деньги от тех, кто решит пострелять по людям? Кстати, в сегодняшней «Комсомольской правде» большая статья о том, как трагедией оборачивается борьба с педофилами.

На посошок

Ну и вот – «Комсомольская правда». Здесь же всегда можно найти десерт, правда же? Про оголтелость в борьбе с педофилами я уже сказал (забудешь дома застегнуть ширинку – можешь угодить лет на …надцать). А еще в сегодняшнем номере пишут о том, что правительство скопило триллионы рублей, но не придумало, как их потратить.

А еще узнаете, что в 90-е годы за участие в съемках рекламы пиццы Михаилу Горбачеву заплатили 1 миллион долларов. Деньги экс-президент СССР направил в свой собственный фонд. Не поперхнулся ни деньгами, ни пиццей. кстати, сам ролик, по воспоминаниям авторов, обошелся в несколько миллионов. Ну а обо всем остальном – вы сами. Договорились?