В Благовещенске при торможении автобуса пострадал ребенок-пассажир

В Благовещенске в результате резкого торможения маршрутного автобуса пострадал ребенок. Он находился в салоне автобуса и упал. Обстоятельства получения травмы выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, происшествие случилось в среду, 4 декабря, в 8:01 в районе перекрестка улиц Октябрьской и Загородной. «Водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 320402-03, двигавшегося по установленному городскому маршруту, не выбрал безопасную скорость и допустил падение несовершеннолетнего пассажира 2010 года рождения», – информирует ведомство. В результате происшествия ребенок-пассажир получил травму.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 28 ДТП. В двух авариях два человека получили травмы.