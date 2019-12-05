Движение автобусов возобновилось практически во всем Приамурье

В настоящее время в Амурской области возобновлено движение автобусов практически по всем направлениям, кроме маршрутов Серышевского района. Такую информацию ИА «Амур.инфо» предоставили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее на движении автобусов в области сказалась гололедица, вызванная ноябрьским дождем. Случались и происшествия: так, в ДТП попадал автобус со студентами. Вызволять его пришлось танком.

В амурском минтрансе информируют, что дорожные эксплуатирующие организации продолжают работы по устранению гололедицы на дорогах. Оперативно принимались меры приоритетно на участках с интенсивным движением автотранспорта. Рабочие силы по мере устранения наледи передвигаются по всем участкам дорог. Работы будут вестись до полного устранения последствий циклона.

Водителям при управлении автобусным транспортом рекомендуется соблюдать скоростной режим, не игнорировать требования дорожных знаков, установленных в наиболее опасных местах, адекватно оценивать дорожную ситуацию, учитывать погодные и временные условия.

Ранее сообщалось, что школьные маршруты все еще не работают в Бурейском и Серышевском районах Приамурья.