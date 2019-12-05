Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 0

Движение автобусов возобновилось практически во всем Приамурье

Движение автобусов возобновилось практически во всем Приамурье
Фото: pixabay.com

В настоящее время в Амурской области возобновлено движение автобусов практически по всем направлениям, кроме маршрутов Серышевского района. Такую информацию ИА «Амур.инфо» предоставили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее на движении автобусов в области сказалась гололедица, вызванная ноябрьским дождем. Случались и происшествия: так, в ДТП попадал автобус со студентами. Вызволять его пришлось танком.

В амурском минтрансе информируют, что дорожные эксплуатирующие организации продолжают работы по устранению гололедицы на дорогах. Оперативно принимались меры приоритетно на участках с интенсивным движением автотранспорта. Рабочие силы по мере устранения наледи передвигаются по всем участкам дорог. Работы будут вестись до полного устранения последствий циклона.

Водителям при управлении автобусным транспортом рекомендуется соблюдать скоростной режим, не игнорировать требования дорожных знаков, установленных в наиболее опасных местах, адекватно оценивать дорожную ситуацию, учитывать погодные и временные условия.

Ранее сообщалось, что школьные маршруты все еще не работают в Бурейском и Серышевском районах Приамурья.

Просмотров всего: 117

#гололедица #транспорт

распечатать


Происшествия

В Приамурье автомобиль премиум-бренда слетел с трассы и перевернулся (видео)
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса очень пьяных жителей Бурятии
Происшествия

В Приамурье развернулась полицейская погоня со стрельбой

Общество

Багаж амурчан стал часто не долетать до Москвы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь