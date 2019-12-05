Снежный городок в Свободном построят мастера из Екатеринбурга

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Администрация Свободного заключила контракт с ООО «Это лед» из города Екатеринбурга. Именно эта компания победила в объявленном ранее аукционе на строительство снежно-ледового городка на центральной площади.

Часть специалистов подрядчика прибыла в город уже на прошлой неделе. А с выходных началась работа с подготовленным льдом.

При возведении сказочного городка будет задействовано 12 стыковщиков льда и 4 художника. Большая часть бригады прибыла из Тюмени и Екатеринбурга.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, компания «Это лед» занималась строительством новогодних снежно-ледовых объектов не только в родном Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле и ямало-ненецком городе Лабытнанги.