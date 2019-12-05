В Белогорске пропал мужчина

Фото: instagram.com/psoamur

Амурчан просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

Пропавший – Сергей Козырев 1961 года рождения. Дата и место его пропажи: 20 мая 2019 года, Белогорск, улица 9-го Мая.

Приметы Сергея Владимировича: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черный пуховик, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение Сергея Козырева, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (41641) 2-41-19, 8-999-166-15-25, 102 – полиция.