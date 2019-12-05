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Коммерческий пуск с Восточного проведут в 2020 году

Коммерческий пуск с Восточного проведут в 2020 году
Фото: Амур.инфо

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Восемнадцатого апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете "Союз-2" с космодрома Восточный. За ними последуют пуски в мае, июне и июле», – сказал собеседник агентства. Кроме того, с космодрома в декабре возможен пятый запуск – с метеоспутником «Метеор-М» номер 2-3, уточнил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал, что с Восточного в следующем году будет проведено пять запусков, однако не сообщалось, какие именно.

Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен еще в 2017 году, однако тогда речь шла о микроспутниках, которые запускались в качестве дополнения к российскому космическому аппарату «Метеор-М» номер 2-1. Ракета «Союз» для того пуска была изготовлена за счет бюджета и пусковые услуги производились в рамках федеральной программы.

В случае с запусками OneWeb речь идет о полностью коммерческом запуске – с оплатой заказчиком по коммерческой цене отдельных ракет и пусковых услуг. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Запускать спутники будут на российских ракетах «Союз» с трех космодромов – Куру в Южной Америке, Байконура и Восточного.

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#космодром #космос

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