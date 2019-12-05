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На проекте «Ночь. Хор. Филармония» впервые пройдет хоровое караоке

На проекте «Ночь. Хор. Филармония» впервые пройдет хоровое караоке

В Благовещенске 7 декабря пройдет интерактивный проект «Ночь. Хор. Филармония». Камерный хор «Возрождение» приурочил его ко Всемирному Дню хорового искусства, который отмечается 9 декабря. Местом проведения станет старинный особняк Котельникова, расположенный на набережной реки Амур.

Праздник музыки пройдет с 20 до 22 часов. Количество билетов ограниченно — их всего 60. Для участников организуют три локации: встречу с хором, интересное путешествие в мир музыки и искусства с интеллектуальной игрой и мини-концерт.

Профессиональные артисты предложат открыть или «испытать» свой, уже имеющийся талант. Также гостей ждёт популярная интеллектуальная игра, розыгрыши и подарки. Завершится все хоровым караоке.

«Повторения прошлогодней ночи не будет, это точно. Мы приготовили сюрпризы, о которых говорить не будем. Единственное, о чем можно сказать — звук будет естественный, потому что помещение небольшое. Это будет камерно, красиво. И вместе со зрителями, с которыми мы окажемся значительно ближе, чем прежде», — рассказала руководитель камерного хора «Возрождение» Елена Беляева.

Впервые мероприятие пройдёт не в стенах Амурской областной филармонии, а в отреставрированном историческом здании — доме с мезонином. Дом Котельникова располагается по адресу улица Краснофлотская, 131 А, что на перекрестке улиц Краснофлотской и Шевченко.

«Ночь. Хор. Филармония» пройдет уже в третий раз. В декабре прошлого года и феврале этого «ночи» собирали до 100 зрителей, причем был ажиотаж с билетами. В этот раз филармония решила опробовать еще более новый формат, первой обжив старинный особняк.

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#концерты #культура #музыка

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