Власти Владивостока будут отстаивать в суде контракт с экс-компанией Олега Гуменюка

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Прокуратура Владивостока нашла нарушения при заключении госконтракта на 762 тысячи рублей с компанией «Реновация», одним из учредителей которой ранее был мэр столицы ДФО Олег Гуменюк. Возбуждено дело об административном правонарушении. Администрация Владивостока планирует оспаривать решение прокуратуры в суде.

В сентябре мэрия Владивостока заключила с компанией «Реновация» контракт на 762 тысячи рублей на ремонт лестницы в районе жилого дома. Аукцион на закупку не был объявлен, так как при определении поставщика мэрия опиралась на то, что лестница была повреждена августовскими дождями, то есть закупка была произведена вследствие ЧС, сообщает ИА PrimaMedia.

Через две недели после заключения контракта с «Реновацией» чиновники отчиталась, что специалисты уже выставили ступени. Помимо этого, предстояло обустроить площадки, провести монтаж перил и благоустройство откосов. Срок выполнения работ истек 30 октября. Однако срочные работы до сих пор не завершены.

Побывав на месте проведения работ, журналисты приморского СМИ не заметили «благоустройства откосов», также «плит бетонных и цементно-песчаных для тротуаров, полов и облицовки». Вместо этого на лестнице участками уложен асфальт, хотя асфальтирование не упоминается ни в смете, ни в перечне работ. Работы продолжаются.

Фото: ИА PrimaMedia

Претензии прокуратуры к мэрии и компании «Реновация» заключаются в организации закупки на бесконкурсной основе. Имел ли право муниципалитет в рамках ликвидации последствий ЧС ремонтировать лестницу, каких по городу в подобном и худшем состоянии – десятки, предстоит решить суду.

Компания «Реновация» ранее была учреждена мэром Владивостока Олегом Гуменюком. В настоящее время действующим учредителем и директором «Реновации» является Александр Стоян. В 2019 году компания заключила с администрацией города контракты на сумму более 20 миллионов рублей. Еще на 33,7 миллиона рублей компания заключила контракты с муниципальными бюджетными учреждениями. Всего в 2019 году на счету «Реновации» значится более 20 контрактов, среди которых нет ни одного вне юрисдикции городской администрации.