Гороскоп 5 декабря: Стрельцам необходимо сохранять спокойствие, а Тельцам стоит отказаться от спонтанных решений

Восход Солнца: 08:12

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. День будет весьма благоприятен для обращений в общественные организации и государственные инстанции. Вы можете воспользоваться им для разрешения разного рода конфликтов. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами.

Телец. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у Вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, негативные тенденции дня помешают сделать задуманное. Хороший день для покупок. Если эти покупки будут крупными, они окажутся удачными. Не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если Вы проявите осмотрительность.

Близнецы. Если сегодня вам предложат крупный контракт – соглашайтесь: даже если решение затянется, оно будет для Вас весьма выгодным. Но учтите, что сейчас залог ваших успехов – Ваше близкое и дальнее окружение. Нестандартный подход к любому делу приведет к высоким результатам. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Друзья принесут вам удачу.

Рак. День связан с приключениями, путешествиями.Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Вторая половина дня благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Не исключено, что Вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

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Лев. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь Вы навсегда или продолжите отношения.

Дева. Звезды предостерегают Вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как Вы получите плохое известие или сведения, негативно характеризующие кого-то из вашего ближнего окружения.

Весы. Сегодня, вероятно, к Весам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным. Этот день лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки у водоемов или посещение бассейна. Вы почувствуете облегчение.

Скорпион. Благоприятный день. Все дела будет даваться легко, денежные проблемы на время отступят. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Вы способны расположить к себе кого угодно. Любые дела будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, Вы все можете, все вам под силу. Велика вероятность получения вознаграждения. День благоприятный для заключения брака, зачатия.

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Стрелец. День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Не стоит экспериментировать, строить неосуществимые планы, стремиться сломать весь уклад жизни. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарится мир и спокойствие и Вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию.

Козерог. День провокаций и неожиданных поворотов судьбы. Не ввязывайтесь в конфликтные ситуации на улице. Всплеск охвативших Козерогов эмоций может быть вызван неумением расслабиться. Немногословность и умение анализировать события – верный шанс сохранить спокойствие и самоуважение.

Водолей. Период активной борьбы и противостояния. Сегодня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам, покупкам. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми и партнерами по работе. Упорно, никуда не сворачивая и не обращая внимания на возможные осложнения и разочарования, идите к намеченной цели.

Рыбы. Вероятны неприятные новости, которые могут вывести Рыб из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей. Не исключено, что придется откорректировать долгосрочные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев