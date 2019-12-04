«Котовасия» после феерического выступления с Наташей Королевой презентовала галактическое шоу

Двое ребят съездили на космодром, оттуда улетели на ракете в космос и встретили саму Диву из «Пятого элемента». А по пути – Повелителя волшебных вееров, забавных животных и умелых ребят. Такой сюжет лег в основу новой программы, которую шоу-театр «Котовасия» готовил с минувшего лета.

В представлении участвовало 70 человек, это весь коллектив. Самому маленькому артисту - 3,5 года.

Дети показывали акробатические трюки, гимнастические элементы, эквилибр, танцевали и красиво пели. Была и изюминка, которая есть только у «Котовасии» - дрессированные животные: кошки, попугай, пудель, и голуби.

Одним из самых впечатляющих номеров были фокусы, которые показывал иллюзионист Илья Коваленко. Он занимается в «Котовасии» 11 лет, за это время стал эквилибристом, жонглером и дрессировщиком. Фокусы осваивает последние 3 года. В его портфолио – участие в конкурсах «Белое крыло», «Жемчужный дельфин» во Владивостоке, откуда он привез лауреатства первой степени. Во время представления в его руках неизвестно откуда появлялись трости, цветы и веера, сыпали снегом, а блеск озорных глаз завораживал зрителей даже на самых дальних рядах. В довершение всего над сценой пролетел большой дракон из зонтиков.

«Я показывал сценическую магию, приправив ее восточными мотивами. Люблю, когда красиво, это же искусство. Сценическая манипуляция и есть самый сложный фокус. Веера я освоил совсем недавно. Фокусы разучиваю сам, что-то черпаю в интернете, смотрю на мировых коллег, придумываю свое. Использую трюковую базу Максима Гладштейна. Это мировой уровень. Сейчас появляются новые фокусники, например Илья Ильин. В моем репертуаре много номеров, они собираются для какого-то события. Нужно уметь работать оперативно. В этот раз, например, мне пошили костюм за два дня до концерта и у меня была всего одна ночь, чтобы развести свой номер», - рассказал Илья Коваленко.

Сценарий для новой программы руководитель коллектива Оксана Жукова писала не одна, а с большой командой.

«Идея галактического путешествия возникла сама. Летом мы поехали на экскурсию на космодром “Восточный”, и поняли – вот он, сюжет. Работали очень слаженно - вместе с педагогами, родителями и детьми. Поэтому все были увлечены, был большой энтузиазм», - поделилась руководитель шоу-театра «Котовасия» Оксана Жукова.

Гвоздем программы стало выступление Дивы из известного голливудского фильма «Пятый элемент», ее сыграла Ксения Сергеева, педагог «Котовасии». А зрители замерли от сложнейшей арии из оперы «Лючия ди Ламмермур» Доницетти с ее высочайшими нотами и невероятными вокальными переходами. Костюм и грим повторял образ космической примы.

Все костюмы оказались яркими, их сшили в одном из городских ателье по собственному дизайну.

Шоу продолжалось больше двух часов и завершилось овациями.

«Здесь сошлось все: задумка, потрясающие костюмы. Какие дети талантливые, сколько заботы и труда. Родители сколько сил вложили. Детям – браво», - отметила директор Центра эстетического воспитания детей имени В. В. Белоглазова Людмила Качан.

«Потрясающие костюмы, лазеры, энергетика, харизма, сценарий. Весь концерт пролетел на одном дыхании. На концерт такого уровня билеты, конечно, должны быть дороже», - рассказала зрительница Анжелика Урманчеева.

После праздничного концерта шоу-театр «Котовасия» начал готовиться к новому спектаклю. Он пройдет в начале апреля, и уже известно, что будет называться «На большом воздушном шаре».

Больше фото и видео в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.