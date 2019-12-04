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В благовещенском ЗАГСе отметили двойной праздник (видео)

В благовещенском ЗАГСе отметили двойной праздник (видео)

4 декабря благовещенский ЗАГС поздравил амурскую семью с двойным днем свадьбы. В брак вступили Иван Люфт и Ольга Павленко, также в этот же день, но пятьдесят лет назад, семью создали родители невесты – Любовь Руденко и Павел Колесов. Специалисты ЗАГСа Благовещенска сочетали молодоженов, а опытным супругам вручили медаль в честь «золотой свадьбы». За праздником наблюдала съемочная группа Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #праздники

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