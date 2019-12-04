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В Приамурье автомобиль премиум-бренда слетел с трассы и перевернулся (видео)

В Приамурье автомобиль премиум-бренда слетел с трассы и перевернулся (видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

4 декабря в социальных сетях появилось видео с места происшествия в Амурской области. Автомобиль премиум-бренда Infiniti слетел с трассы и перевернулся.

Инстаграм-паблик blag_dtp написал, что авария случилась на автодороге между поселками Прогресс и Новобурейский. В управлении ГИБДД по региону ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в ДТП обошлось без пострадавших.

«Я пару дней назад в комментах писал, что на этом участке лед и я плелся по обочине 50-60 километров в час», – сообщил один из пользователей Инстаграма.

«На этой горке без разницы, сколько ехать! В воскресенье там же улетел при скорости 40 километров в час (на шипах). И пока вызывал эвакуатор, рядом "филдер" слетел», – гласит другой комментарий.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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