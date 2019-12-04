Обновленную детскую стоматологию в Благовещенске откроют в конце декабря

Здание детской стоматологии не видело ремонт с момента основания – с 1991 года. В апреле 2019 года его наконец закрыли для проведения необходимых работ. На это потратили больше 27 миллионов рублей.

Детская стоматологическая поликлиника – единственная в Благовещенске. В день здесь лечат в среднем 150 детей. На время ремонта специалисты поликлиники переехали в детскую городскую клиническую больницу на улицу Больничную.

Согласно техническому заданию, завершить ремонт рабочие должны были до 30 октября 2019 года. Как пояснили в минздраве региона, специалисты уложились в срок. Ремонтные работы завершены согласно графику. Открытие детской стоматологической поликлиники запланировано на 26 декабря 2019 года.

В настоящее время проводится уборка помещений, завозится необходимое оборудование и мебель, проводится сборка и монтаж. Идет подготовка поликлиники к работе.