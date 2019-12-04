Минприроды Приамурья: труба, вызвавшая оползень в Моховой Пади, относится к АКС

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов прокомментировал ситуацию по поводу происшествия в Моховой Пади, где из трубы несколько дней лилась вода и едва не затопила железнодорожные пути. По словам главы ведомства, труба, хозяина которой долго не могли найти, находится в ведении АО «Амурские коммунальные системы».

Как сообщало Амур.инфо, 28 ноября, недалеко от турбазы «Снежинка» возникла течь из трубы, которую обнаружили работники расположенной неподалеку железной дороги. Из-за льющейся несколько дней воды смыло сопку, а работники предпринимали все возможное, чтобы поток не залил само ж/д полотно. Найти собственника, который бы устранил порыв трубы, не могли несколько дней. В АКС, а также в городской администрации заявили, что их сетей в этом районе нет.

В итоге течь все-таки была устранена.

Специалисты министерства природных ресурсов выехали на место и пришли к выводу, что труба все-таки относится к АКС, поскольку рядом находится водозабор компании.

«Там единственный объект, который находится рядом, это их объект. Водозабор относится к АКС, у них там лицензия на недропользование с целью добычи подземных вод. Это каптажный водозабор – лицензия выдана на каптаж родников. Лицензия у них оформлена с 2006 года – тогда еще было ОАО "Амурские коммунальные системы" – на добычу подземных вод горизонтальным водозабором – правильно это называется каптаж ключей. Срок действия лицензии до 2033 года, то есть она действующая. Этот водовод – разрушенная труба – как раз идет с этого водозабора. Соответственно, вода оттуда вся. Там находился работник с водозабора, и он пояснил, что объект их и что они перекрыли все, и на вчерашний день вода уже не бежала», – рассказал Дмитрий Лужнов.

Тем временем в АКС настаивают, что не имеют к трубе никакого отношения. «Каптажный водозабор действительно есть в Моховой Пади. Он расположен с другой стороны от места прибытия воды. Сетей и сооружений, обслуживаемых Амурскими коммунальными системами, в данном районе нет», – прокомментировали в пресс-службе компании.

Возможно, точку в этом споре поставит амурский Росприроднадзор, куда министерство природы передало все материалы для дальнейших разбирательств, так как водозабор – объект федеральный. Так объяснили в ведомстве.