Пожарному из Приамурья вручили медаль «За спасение погибающих на водах»

4 декабря в Общественно-культурном центре Благовещенска прошло торжественное мероприятие. На нем наградили лучших пожарных и спасателей Амурской области. Так Амурская территориальная подсистема РСЧС подвела итоги 2019 года.

Одним из значимых награждений было вручение медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» Владимиру Ананьеву, начальнику пожарного поста при ПЧ-23 села Усть-Нюкжа Тындинского района. Огнеборец спас четырех человек из воды.

На церемонию в Благовещенск Владимир приехал с дочками, которые очень гордятся поступком отца, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как сообщало Амур.инфо, 18 мая 2019 года в 20 километрах от села Усть-Нюкжа автомобиль КамАЗ, переезжая ручей Намарак, перевернулся. Владимир Ананьев после смены отправился на лодке на поиски пострадавших: на завале из бревен он нашел одного человека, а чуть ниже по течению были обнаружены еще трое. За этот подвиг пожарный был представлен к ведомственной награде.

Фото: instagram.com/amurskiespasateli