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В Благовещенске ищут без вести пропавшего подростка

В Благовещенске ищут без вести пропавшего подростка

Благовещенские следователи разыскивают без вести пропавшего Данила Сингатулина. 13-летний мальчик 23 ноября ушел из дома по адресу: улица Октябрьская, 50/1, и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно.

На вид ребенку 12-14 лет. Он может быть одет в зимнюю куртку чёрного цвета с красными полосами, серую вязаную шапку и кроссовки чёрно-коричневого цвета.

Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Данила или его возможном местонахождении, просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-924-744-00-20, или в полицию по телефону: 8 (416-2) 49-08-70; 59-47-46, сообщает амурское следственное управление.

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#дети #происшествия

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