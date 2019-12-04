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В Тынде стартовали работы по строительству ледового городка

В Тынде стартовали работы по строительству ледового городка
Фото: администрация Тынды

В этом году площадь 25-летия БАМа в Тынде украсят семнадцать композиций изо льда. В прошлом году их было одиннадцать. Праздничным украшением главной городской площади станут главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, символ 2020 года – мышь, мультипликационные герои и другие фигуры.

Возведением ледовых фигур занимаются мастера из Якутии. Ваяние фигур изо льда художники практикуют уже тринадцатый год. Многие годы их работы украшают главную площадь якутского города Нерюнгри.

Сперва художники-скульпторы подготовили панели изо льда. Размер ледяной пластины должен соответствовать определенным стандартам: 2,2 метра в длину и 1,6 метра – в ширину, толщина – не менее 30 сантиметров.

Кроме традиционных новогодних персонажей, а также символа года, мастера возведут еще одну ледовую фигуру, созданную по эскизу ребенка. Для этого специалисты определили главного победителя городского конкурса детских рисунков ледовых скульптур. Гран-при получит ученица 2 Б класса школы № 6 Елизавета Розумович. На ее эскизе изображена мышь с кусочком сыра. Ледяные фигуры подсветят разноцветными лампами холодного свечения.

Одновременно на городской детской площадке ведутся работы по строительству снежной горки. Главную городскую трехполосную горку рабочие предприятия «Чистый город» строят из искусственного снега. В этот раз один из трех желобов шире остальных – он будет предназначен для катания на ватрушках.

На строительство снежного аттракциона уйдет более 600 кубометров снега. Длина ската составит около 70 метров. Также специалисты сделают горку для малышей.

Закончить работы по возведению ледового городка мастера планируют к середине декабря. На следующей неделе на площади 25-летия БАМа начнут устанавливать главную елку города. После завершения всех работ состоится торжественное открытие праздничного ледового городка, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#праздники #Тында

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