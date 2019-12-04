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На «Дальневосточной ярмарке» в Москве показывают, как делать амурского тигра из фетра

На «Дальневосточной ярмарке» в Москве показывают, как делать амурского тигра из фетра
Фото: Правительство Амурской области

Творческая делегация из Амурской области принимает участие в фестивале «Дальневосточная ярмарка», организованного в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Фестиваль проходит со 2 по 8 декабря на улице Новый Арбат. Гостей амурчане встречают песнями и мастер-классами по аппликации из фетра с изображением лотоса Комарова, амурского тигра и журавля.

Для участия в культурной программе фестиваля проводился отбор амурчан на уровне регионального минкульта, областного Дома народного творчества. В этом году Приамурье представляют победитель областного конкурса мастер-классов по декоративно-прикладному искусству «Волшебный мир творчества» Елена Тимофеева и ансамбль песни «Росстань».

В составе ансамбля три участницы: заведующая отделом Амурского областного дома народного творчества Марина Крячкова, преподаватель Амурского колледжа искусств и культуры Светлана Гарай, руководитель ансамбля «Казачья песня» ГДК Анастасия Карабухина.

Выступления коллектива из Благовещенска будут проходить ежедневно на открытой площадке Нового Арбата. В программу включены 12 концертных номеров. Это стилизованные русские народные песни и произведения современных авторов. Открывает 40-минутную концертную программу песня «Приамурский край» (слова и музыка А. Муромцева) – визитная карточка ансамбля.

Ещё одна часть культурной программы – посещение мастерских. На протяжении всей недели под руководством мастерицы Елены Тимофеевой жители и гости столицы будут создавать авторские работы в технике аппликации из фетра с изображением лотоса Комарова, амурского тигра, журавля и других. Расходных материалов и подарочной упаковки с символикой Амурской области хватит для изготовления 400 изделий, сообщает амурское правительство.

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