На объектах «ВСТО» в Амурской области работают почти 1 800 человек

На 11 лет раньше установленного срока в России запустили на полную мощность самый протяженный нефтепровод в мире. О значении трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» для России в целом и для Амурской области в частности – в материале Амур.инфо.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 27 ноября текущего года в Москве состоялось событие государственной важности – трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» запущена на максимальную проектную мощность. Планировалось, что это должно произойти в 2030 году. Однако «Транснефть» выполнила обязательства на 11 лет раньше.

Все началось в 2004 году, когда правительство Российской Федерации сформировало стратегическую цель – обеспечить выход нефти с месторождений Восточной Сибири на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

31 декабря 2004 года было подписано распоряжение правительства РФ о проектировании и строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Это дало старт крупнейшему в мире нефтепроводному проекту. 28 апреля 2006 года был сварен первый стык магистрали нефтепровода. Почти одновременно началось строительство западного участка «Тайшет – Усть-Кут» и восточного «Тында – Сковородино».

Уже в конце 2008 года в эксплуатацию запустили первый построенный участок «Талакан – Тайшет» протяженностью 1 105 километров. По нему пошла нефть из Талаканского и Верхнечонского месторождений. Одновременно с мая 2008 года начали строить порт Козьмино – это конечная точка системы «ВСТО». Эту стройку завершили в рекордно сжатые сроки. Через полтора года с начала строительства все объекты были готовы к работе.

Осенью 2009 года реализация проекта вышла на заключительную стадию. Началось заполнение трубопроводной системы нефтью. В ноябре 2009 года нефть дошла до нефтеперекачивающей станции «Сковородино», откуда через железнодорожный наливной терминал сырье доставлялось до Тихоокеанского побережья железнодорожным транспортом.

28 декабря 2009 года трубопроводная система запущена в эксплуатацию. В порту Козьмино танкер «Московский университет» принял первые 100 000 тонн черного золота. Первая очередь нефтепроводной системы выведена на рабочий режим.

Одновременно с первой очередью «ВСТО», в соответствии с приказами Министерства промышленности и энергетики РФ, «Транснефть» приступила к реализации второй очереди трубопроводной системы. В январе 2010 года в районе железнодорожной станции Ин Еврейской автономной области был сварен первый стык трубопроводной системы «ВСТО-2». В рамках второй очереди «ВСТО» был построен нефтепровод протяженностью 2 046 километров, который соединил конечную точку «ВСТО-1» с портом Козьмино. 25 декабря 2012 года состоялась торжественная церемония запуска «ВСТО-2».

Процесс строительства нефтепроводов Восточной Сибири и Дальнего Востока страны стал настоящим испытанием как для людей, так и для техники. Трасса «ВСТО» пересекает более 900 водотоков, в том числе такие крупные водные артерии, как реки Ангара, Амур, Лена, Усть-Илимское водохранилище. Людям приходилось трудиться в экстремальных условиях – вечная мерзлота, сейсмоопасная зона, отсутствие транспортной инфраструктуры, – чтобы наладить работу сложнейшей высокотехнологичной системы.

Амбициозная задача – построить самый протяженный в мире нефтепровод – выполнена. И вот сейчас он выведен на полную проектную мощность. Это 80 миллионов тонн для «ВСТО-1» и 50 миллионов тонн в год для «ВСТО-2».

Значение проекта магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» протяженностью почти 5 000 километров – огромно. Начиная от проектирования и строительства, заканчивая этап эксплуатации, «ВСТО» обеспечил формирование тысяч рабочих мест в регионах. В бюджеты регионального и федерального уровней идут налоговые отчисления. Строится социальная инфраструктура: детские сады, школы, больницы – «Транснефть» оказывает масштабную социально-экономическую поддержку.

Реализация проекта позволила обеспечить транспортировку нефти на нефтеперерабатывающие заводы Дальнего Востока Российской Федерации, на экспорт в страны АТР через нефтяной терминал Козьмино в Приморском крае, а также в Китай по нефтепроводу «Сковородино – Мохэ».

«Переоценить значение нефтепровода очень трудно, поскольку, кроме экономической и социальной, есть еще политическая составляющая. Если раньше российская нефть уходила на экспорт только в западном направлении, то с вводом в эксплуатацию "ВСТО" страна диверсифицировала свои экспортные направления, получила выход на премиальный Азиатско-Тихоокеанский рынок. Нефтяники получили возможность осваивать новые месторождения. Сработал серьезный экономический мультипликатор. Потому что одновременно со строительством нефтепровода по полной программе работали трубопрокатные заводы, металлурги. Рядом с нами работали энергетики, дорожники. Было преодолено более 900 водных преград, построены мосты, вся необходимая социальная инфраструктура – жилье, больницы, школы. Создано 9 000 рабочих мест», – сказал президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Фото: kremlin.ru

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что строительство «ВСТО» дало импульс для развития нефтяной отрасли в Восточной Сибири. «В этом регионе добывается 55 миллионов тонн нефти в год. На начало принятия решения о строительстве трубопровода системы объем добычи практически составлял около 1 миллиона тонн. Весь прирост добычи на 80 % был обеспечен за счет восточных месторождений, в том числе благодаря реализации этого масштабного инфраструктурного проекта, – подчеркнул Александр Валентинович. – Это вопрос энергобезопасности нашей страны. Это инфраструктура, которая позволяет нам диверсифицировать поставки российских энергоресурсов на новые рынки, на рынки АТР, которые, как известно, сегодня развиваются и, по прогнозам аналитиков, будут развиваться более высокими темпами, чем другие регионы. Поэтому для нас важно развивать инфраструктуру в этом направлении».

Фото: minenergo.gov.ru

В Амурской области на объектах «Транснефть – Дальний Восток» на сегодняшний день трудоустроены почти 1 800 человек. «В ближайшей перспективе – провести ряд встреч с учебными заведениями, чтобы тоже наметить для себя планы по дальнейшему взаимодействию, сотрудничеству и трудоустройству выпускников именно амурских вузов и среднего образования. Мы заинтересованы в том, чтобы всерьез и надолго закрепиться в отрасль, которая еще 10 лет назад была чем-то новым для Дальнего Востока», – говорит генеральный директор ООО «Транснефть – Дальний Восток» Виталий Степанов.

Востребованы также специальности в области электроэнергетики – электромонтеры, мастера в области электроэнергетики, инженерно-технический персонал, – а также специалисты в области автоматизированных систем управления и контрольно-измерительных приборов. «Ждем тех, кто готов работать и приносить пользу нашему предприятию и всей России», – заключил Виталий Валерьевич. Список вакансий в компании «Транснефть» на Дальнем Востоке опубликован на сайте предприятия.