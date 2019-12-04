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сегодня, 16:56 0

Женщина получила 21 миллион рублей в наследство и через год оказалась на улице

Женщина получила 21 миллион рублей в наследство и через год оказалась на улице
Фото: Cambridge Live

Лорна Уэбб получила в наследство 250 тысяч фунтов стерлингов (20,8 миллионов рублей). Через год женщина оказалась на улице без денег. Виной этому стало употребление наркотиков.

До того, как женщина начала употреблять наркотики, она была богата и многие ей завидовали. У женщины были муж, две дочки и недвижимость в Кембридже. После смерти близкого родственника и получения наследства, женщина попробовала наркотики и ее жизнь кардинально изменилась. В день на наркотики у неё уходило по 600 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).

За 14 месяцев 51-летняя женщина успела потратить на наркотики все деньги, что у неё были. Сейчас бездомная находится под надзором полиции за нарушение общественного порядка и воровство в магазинах. В суде Уэбб предъявили обвинение в совершении трёх уголовных преступлений, двух случаев кражи и двух инцидентов избиения сотрудников скорой помощи.

На суд Уэбб явилась пьяной и начала хулиганить прямо во время процесса. За это ей тоже выдвинули обвинение. В качестве наказания женщине на два года запретили находиться на улице Милл-роуд, где она раньше часто появлялась в неадекватном состоянии, сообщает Life.

После всего этого Лорне нужно 18 месяцев находиться на общественные работы. Прежде чем она преступит к наказанию, ей нужно пройти курс принудительной реабилитации в течение 28 дней.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Дуракам везёт...

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