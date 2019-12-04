В домах отдаленных районов Благовещенска было холодно из-за некачественного угля

В управлении ЖКХ города Благовещенска прокомментировали информацию о жалобах жителей на холод в квартирах. Это было связано с низким качеством угля.

«На муниципальных котельных поселка Аэропорт, Астрахановки, села Белогорье с 25 ноября 2019 было выявлено снижение параметров теплоносителя в связи с низким качеством топлива, используемого на указанных котельных. В настоящее время произведена замена топлива. Специалистами АО "АКС" проводятся регулировочные работы по восстановлению параметров теплоносителя от данных котельных», – пояснили в городском управлении ЖКХ.

Как сообщало Амур.инфо, в редакцию обращались жители сразу нескольких отделенных районов городского округа – поселка Аэропорт, Белогорья и Астрахановки. Все они рассказывали о проблемах с отоплением.

Ранее в АКС по поводу температурного режима в квартирах Астрахановки говорили, что проблема связана с тем, что недобросовестные владельцы частных домов в поселке забирают тепло своих соседей. Жители частного сектора осуществляют врезку в инженерные сети системы отопления циркуляционных насосов.