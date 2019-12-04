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сегодня, 21:07 0

В Хабаровске сняли с рейса очень пьяных жителей Бурятии

В Хабаровске сняли с рейса очень пьяных жителей Бурятии
Фото: piter.tv

Пассажиры рейса Хабаровск – Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета. Их обнаружила служба авиабезопасности в выдвижном рукаве для прохода на борт. Некоторые из них не были способны самостоятельно передвигаться. Мужчин сняли с рейса.

Полицейские доставили семерых жителей Бурятии в возрасте от 35 до 63 лет в дежурную часть, где они прошли медицинское освидетельствование. Оно подтвердило, что пассажиры были пьяны. На всех составили административные протоколы по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а суд назначил штрафы от 500 до 600 рублей, пишет РБК со ссылкой на управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

В ноябре житель Забайкальского края отказался выходить из прилетевшего в Хабаровск самолета из Магадана. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику. Понадобилась помощь полицейских.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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