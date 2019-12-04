Читатели Амур.инфо высказались насчет борьбы с гололедицей

Читатели ИА «Амур.инфо» активно участвовали в голосовании на тему: «Что нужно сделать, чтобы решить проблему гололедицы в Приамурье?» Ноябрьский дождь настолько впечатлил амурчан, что за 10 дней 1 023 человека решили поделиться мнением – как бороться с последствиями погодной аномалии.

Больше всего голосов набрал вариант «Привлечь силы и средства МЧС». Его выбрали 316 человек (30,9 % от общего количества опрошенных). «Всем жителям вместо работы выйти с ломиками и лопатами на улицы», – предложили 231 человек (22,6 %). «Попросить военных проехать на танках, чтобы гусеницы раскрошили лед», – считают 156 респондентов (15,2 %). «Посыпать все улицы, тротуары и дворы шлаком с ТЭЦ, раз песка не хватает», – решительно настроены 131 человек (12,8 %). «Власти должны оперативно сообщать информацию об опасных и уже обработанных участках дорог», – уверены 90 участников опроса (8,8 %). «Обратиться за помощью в соседние регионы, чтобы помогли техникой», – такое предложение выдвинули 43 респондента (4,2 %).

Впервые за долгое время огромной популярностью пользовалась возможность предложить свой вариант в голосовании. Обычно строку «Другой вариант» отмечают в среднем 10 раз. Животрепещущая проблема гололедицы заставила высказаться 56 человек (5,5 % от всех участников).

Четверть из них уверены, что сторона, проигравшая в битве «власти против гололедицы», должна уйти. В качестве альтернативы действующему мэру 3 человека предложили вернуть одного из бывших градоначальников, при котором, согласно городской легенде, «такого не было». «Для начала посадить мэра и зама, отвечающего за дороги, следом прицепить директора ГСТК. Лед сам растает от радости жителей города», – живописует один тех, кто за смену городской власти.

Еще одна идея, судя по тому, как часто ее высказали, носится в воздухе – устроить общегородской субботник. По мнению 6 человек, погодная аномалия должна выступить в качестве объединяющего фактора: чтобы все горожане в едином порыве вышли на обледеневшие улицы с ломами, лопатами и другими острыми инструментами.

При этом часть респондентов выделились в подкатегорию, объединенную желанием выгнать на борьбу со льдом не всех горожан, а только чиновников: «Всем слугам народа устроить недельный субботник с ломами и лопатами без сохранения заработной платы», «Вывести всех без исключения чиновников на уборку, сразу все службы заработают, как положено», «Выгнать администрацию всю на уборку! Они слуги народа, вот пусть и послужат на благо». Также чиновникам предложили ходить по улицам пешком, чтобы самостоятельно увидеть, где скользко.

4 человека написали одинаковую фразу «Все перечисленное». Имея в виду, что все перечисленные в голосовании варианты годятся для эффективной борьбы с ледовой коркой на улицах и во дворах.

3 человека предложили подключить технику к решению проблемы. «Нужно заключать договоры на обслуживание дорог с организациями у которых есть техника», – подчеркивает комментатор. «Власть должна быть всегда готова к любым природным катаклизмам, а для этого необходима спецтехника, которой из года в год не хватает», – прямо заявляет другой. «Закупить технику», – просто предлагает третий.

2 участника опроса не суетятся – они точно знают, что любой лед когда-нибудь обязательно растает. «Подождать весну. Ласковое весеннее солнышко быстро решит проблему гололеда», – уверяет один из респондентов.

А пока, во избежание серьезных травм, всем жителям города нужно оформить оплачиваемый отпуск до снеготаяния. Об этом мечтает один из опрошенных, тогда как другой прямо указывает, где нужно переждать ненастье: «Уехать в Таиланд и оставаться там в течение ближайших четырех месяцев».

Также участники голосования щедро делились советами. Их спектр – от невероятных «Запретить снегу выпадать» – до абстрактных «Привлечь Росгвардию». Кто-то привел в пример китайских соседей: «В Хэйхэ в первый же день после дождя к 13 часам улицы были очищены от наледи». «Наверное, управление ЖКХ просто должно делать свою работу», – предположил комментатор.

«Нужно прекратить писать, что четвертые сутки идет круглосуточная борьба с гололедом, а начать наконец-то реально с ним бороться», – отмечает аноним. «Вернуть благовещецам возможность выбирать мэра» предложил другой – может быть, считает, что выборы будут такими жаркими, что растопят лед.

«Все должны выполнять свою работу. Дворники – убирать дворы и тротуары, ГСТК – дороги, остановки, тротуары», – перечислил респондент. Другой добавил: «Еще не мешало бы, чтобы и жители включились. Каждый взял кило соли по 14 рублей и посыпали около подъезда и дорожку около дома. А то привыкли, что все должны».

О другом сыпучем материале вспомнил следующий участник опроса. «А почему вдруг не хватает песка?! Вроде это общераспространенное полезное ископаемое для области?» Досталось от него и тротуарной плитке: «Вместо бесконечной переукладки тротуарной плитки – скользкой, кстати, – нужно направить деньги на закупку дорожной техники». А чтобы было больше денег, нужно «вернуть деньги налогоплательщикам за бездарную подготовку к зиме» – это предложил другой респондент.

Тем временем на Амур.инфо в преддверии Нового года началось новое голосование. Читателям предлагается поделиться – сколько денег они собираются потратить на подготовку новогоднего стола. Варианты ответов принимаются до 16 декабря.