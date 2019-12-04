В Приамурье развернулась полицейская погоня со стрельбой

В Амурской области мужчину привлекли к ответственности за неповиновение законному требованию полицейского и пьяную езду. При этом стражам порядка пришлось организовать погоню за нарушителем.

Во время патрулирования на автодороге Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино инспекторы ДПС потребовали от водителя, управляющего машиной Toyota Sprinter, остановиться. Однако тот не отреагировал, продолжил движение, увеличив скорость. Госавтоинспекторы начали преследовать автомобиль. Водитель игнорировал требования полицейских об остановке.

На основании закона «О полиции» инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух, но это не остановило нарушителя. Затем полицейский произвел один прицельный выстрел по колесу, повредив его. Но водитель продолжил движение. В ходе дальнейшего преследования стражи порядка остановили машину и задержали нарушителя.

Установлено, что данный гражданин 1981 года рождения управлял автомобилем, принадлежащем родственнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав. Сам хозяин машины находился рядом в салоне.

В отношении водителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспорта), части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав).

На владельца автомобиля составили административный протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения), сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.