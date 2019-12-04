Амурчанам с инвалидностью помогают трудоустроиться

В благовещенском Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. В мероприятии участвовали 4 работодателя. Рабочие места предлагали лицей № 11 Благовещенска, индивидуальные предприниматели, фирма «Ключель», «Благовещенский масложиркомбинат».

Они заявили 30 вакансий. Амурчанам предложили профессии инженера-программиста, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчика технологического оборудования, уборщика производственных и служебных помещений и другие.

В ярмарке вакансий поучаствовали 14 человек. На мероприятии присутствовали специалисты Пенсионного фонда, которые давали консультации амурчанам по интересующим их вопросам. Они получили информацию о вакантных местах, условиях работы и требованиях к претендентам у работодателей.

По итогам собеседования 8 амурчанам предложили трудоустройство или повторное собеседование по следующим специальностям: сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных помещений, специалист отдела делопроизводства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик технологического оборудования.

Такие специализированные ярмарки стали традиционными и проводятся центром занятости населения ежеквартально. Это доступный и эффективный способ подобрать хорошую работу для людей, которые испытывают трудности при трудоустройстве, объясняют в центре занятости.

Амурчанам доступны около 5 тысяч вакансий. Для них свободны более 68 тысяч рабочих мест.

Ярмарки вакансий проводятся на территории всего Приамурья. Их организовывают для молодёжи, граждан предпенсионного возраста, представителей определённых профессий. В весенне-летний период в области проводятся ярмарки вакансий для трудоустройства на временные рабочие места, на сезонные работы.

В этом году управлением занятости населения Приамурья в регионе проведено более 300 ярмарок вакансий, в том числе для женщин, инвалидов, молодежи и школьников. В них приняли участие более 600 организаций области, свыше 6,6 тысячи амурчан, сообщает амурское правительство.