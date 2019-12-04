Багаж амурчан не долетает до Москвы из-за перегруза самолетов «Уральских авиалиний»

Последний случай, когда багаж не добрался до Москвы, произошел 3 декабря. 85 пассажиров рейса Благовещенск – Домодедово не получили свои вещи.

«Мы ехали на конкретное мероприятие в столицу, у нас дресс-код. И в чемодане, который мы до сих пор не получили, остались наши вещи. А мероприятие уже сегодня. В чем нам идти?» – возмутилась благовещенка.

В пресс-службе благовещенского аэропорта подтвердили, что в последнее время участились жалобы пассажиров на то, что багаж не отправляется на одном воздушном судне с пассажиром на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина тому – перегруз самолетов.

«С октября 2019 года по настоящее время при выполнении рейса U6-350 по маршруту Игнатьево (Благовещенск) – Домодедово (Москва) проявляется перманентный характер дефицита предельной коммерческой загрузки. С целью корректировки загрузки частично снимается багаж пассажиров, следующих без трансфера в аэропорт Домодедово. Руководством аэропорта Благовещенск в адрес перевозчика «Уральские авиалинии» направлено письмо с просьбой принять меры по исключению не выполнения авиакомпанией обязательств перед пассажирами, по которым зарегистрированный багаж пассажира должен быть перевезен на том же воздушном судне, на котором следует пассажир».

Багаж пассажиров, улетевших из Благовещенска без своих вещей, частично отправляется последующими рейсами перевозчика, частично остается на хранении в аэропорту Благовещенска. На сегодняшний день в камере хранения находится 69 мест багажа. Авиапассажирам, чьи права нарушены, настоятельно рекомендуют обратиться в авиакомпанию.

Редакция Амур.инфо также обратилась в авиакомпанию «Уральские авиалинии» за официальным комментарием. «При выполнении рейса U6-350 Благовещенск – Москва 3 декабря багаж был загружен не в полном объёме. Пассажирам, не получившим багаж, по прилете необходимо было обратиться в службу розыска багажа для оформления акта о неприбытии багажа. Багаж будет доставлен в Москву на других рейсах в ближайшее время. Пассажиров уведомят о прибытии и о доставке багажа. Багаж будет доставлен по адресу, указанному в акте. Авиакомпании приносит извинения за доставленные неудобства», – пояснили в авиакомпании. На вопрос о причинах, по которым багаж не вылетает из Благовещенска, в «Уральских авиалиниях» не ответили