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УЗИ в амурском онкодиспансере делают на новом уникальном оборудовании

УЗИ в амурском онкодиспансере делают на новом уникальном оборудовании
Фото: amurzdrav.ru

В отделение лучевой диагностики Амурского областного онкодиспансера поступило новое оборудование в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области».

«Мы получили два ультразвуковых аппарата экспертного класса, обладающие непревзойденными возможностями диагностики при проведении УЗИ у пациентов. Это позволяет получить подробное трехмерное изображение изучаемой области и записать видео, фиксирующее динамику того или иного процесса в организме обследуемого пациента, при полной безопасности самого процесса. Аналогов этим аппаратам в Амурской области на данный момент нет», – отмечает главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Система позволяет получить достоверные данные и при сканировании «технически сложных» пациентов. Экспертное качество визуализации является основой для оперативного получения клинически важной информации, даёт возможность проводить весь спектр ультразвуковых исследований в соответствии с современными стандартами оказания онкологической помощи.

Ультразвуковые аппараты включают такие передовые функции, как объемная навигация, эластография, исследования с контрастными веществами, что расширяет возможности быстрой и точной диагностики.

Цена двух аппаратов УЗИ – около 30 миллионов рублей. Средства поступили из федерального бюджета.

Ранее АООД получил в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» терапевтический рентген-аппарат, два электрохирургических генератора с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции и аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, сообщает министерство здравоохранения области.

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#здоровье #технологии

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