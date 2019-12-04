Амурскую сою будут поставлять в Южную Корею

Сою из Приамурья теперь будут поставлять в Южную Корею. 3 декабря в Благовещенске на территории маслоэкстракционного завода состоялось торжественное подписание контракта на поставку пищевых соевых бобов между крупнейшей южнокорейской корпорацией и амурской компанией.

«В рамках первой партии контракта нашей компанией будет отправлено 4 000 тонны соевых бобов не ГМО. По нашим данным, это первая поставка именно пищевых бобов из Амурской области в Южную Корею. На сегодняшний день наша компания поставляет в Корею высококачественное рафинированное соевое масло, которое используется в производстве детского питания. Подобные новые контракты позволяют расширить рынок и экспортировать за рубеж полный спектр амурской продукции», – рассказал коммерческий директор компании.

Маслоэкстракционный завод, выпускающий соевое масло, а также соевый шрот, ведёт свою деятельность с 2014 года. Продукция активно реализуется как на территории России, так и за рубежом: в Казахстане, Китае, КНДР, Корее, Вьетнаме, Японии. В планах – расширение географии поставок, сообщает правительство Амурской области.