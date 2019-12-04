Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:08 0

Амурскую сою будут поставлять в Южную Корею

Амурскую сою будут поставлять в Южную Корею
Фото: pixabay.com

Сою из Приамурья теперь будут поставлять в Южную Корею. 3 декабря в Благовещенске на территории маслоэкстракционного завода состоялось торжественное подписание контракта на поставку пищевых соевых бобов между крупнейшей южнокорейской корпорацией и амурской компанией.

«В рамках первой партии контракта нашей компанией будет отправлено 4 000 тонны соевых бобов не ГМО. По нашим данным, это первая поставка именно пищевых бобов из Амурской области в Южную Корею. На сегодняшний день наша компания поставляет в Корею высококачественное рафинированное соевое масло, которое используется в производстве детского питания. Подобные новые контракты позволяют расширить рынок и экспортировать за рубеж полный спектр амурской продукции», – рассказал коммерческий директор компании.

Маслоэкстракционный завод, выпускающий соевое масло, а также соевый шрот, ведёт свою деятельность с 2014 года. Продукция активно реализуется как на территории России, так и за рубежом: в Казахстане, Китае, КНДР, Корее, Вьетнаме, Японии. В планах – расширение географии поставок, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 30

#сельское хозяйство #торговля

распечатать


Общество

На Дальневосточную ярмарку в Москве амурчане привезли 1,5 тонны меда
Происшествия

В Благовещенске на 3 миллиона оштрафован магазин за нелегальную продажу алкоголя
Общество

В Амурской области стабилизировалась ситуация по АЧС
Общество

С начала года более 400 тысяч тонн амурского зерна ушло на экспорт
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь