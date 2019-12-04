Соцсети: в Благовещенске автоледи предприняла опасный маневр (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение ПДД в Благовещенске водителем легковушки. Случай произошел в районе перекрестка улиц Калинина и Горького.

На кадрах видно, что водитель автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. По-видимому, он намеревался повернуть налево. При этом инстаграм-паблик skaner28 со ссылкой на подписчика сообщил, что за рулем машины была девушка.

Видео: instagram.com/skaner28