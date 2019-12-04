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Благовещенцам предлагают подарить новогодние подарки детям-инвалидам

Благовещенцам предлагают подарить новогодние подарки детям-инвалидам

В Благовещенске проходит благотворительная акция «Елка желаний». В нескольких магазинах города уже стоят елки с письмами, где дети-инвалиды из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалиды детства указали желаемые новогодние подарки. Жителей областного центра приглашают поучаствовать в акции.

Письма Деду Морозу писали и оформляли на мастер-классах. Теперь любой желающий может снять письмо с елки, купить подарок и осуществить новогоднюю мечту ребенка.

Акцию третий год подряд организует член областного центра социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир» Татьяна Нехаева. Два последних года елка с письмами ребят стояла в магазине «Остров сокровищ» (Тенистая, 132).

В этом году организаторы расширили акцию и установили новогодние деревья также в магазинах «Дочки-сыночки» (ТЦ «Ледяной») и ALG Soft (улица Красноармейская, 129). Купленные неравнодушными благовещенцами подарки ребятам вручат на новогодних утренниках и елках.

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#дети #Новый год #помощь

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