Звезды высказались по поводу нового тренда – «губы-осьминоги»

В конце ноября этого года в бьюти-сфере появился новый тренд косметологии так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги». Пока желающих сделать себе такую процедуру не много, но тренд активно обсуждается в социальных сетях.

Косметологи подхватили новомодную идею и предлагают всем желающим изменить контуры губ. Многие косметологи ждут клиентов, которые будут готовы на эксперименты, но пока работают в фотошопе и при помощи декоративной косметики.

Большинство пользователей Сети пока не в восторге от новшества и называют его не иначе, как «бьюти-маразмом». Подобного мнения придерживается и Мария Погребняк.

«Я не понимаю, что должно быть у девушек в голове, чтобы такое сделать! Это немыслимо! Тут дело не просто в форме губ, тут еще «днищеское» название! Видимо, сейчас идет эпидемия вируса под названием «идиотизм», и он очень быстро распространяется. Будьте бдительны, обходите больных людей стороной, в данном случае зараженных этим вирусом косметологов», – цитирует звезду StarHit.

Известно, что впервые о новой технике рассказал косметолог Емельян Брауде.

Как сообщают СМИ, пациентки Брауде часто жалуются на неудачные процедуры, а сам косметолог, не имея медицинского образования, считает, что гигиена в его работе не так уж и важна. «Инъекции можно проводить хоть на вокзале, ведь это не запрещено законом», – рассказал в одном из интервью Брауде.

Однако Дана Борисова собирается идти к нему за новыми губами. «Я готова на эксперимент. Больше ничего не могу сказать. Пойду к Емельяну Брауде, знаю, что он – черный маг, так скажем», – сказала Борисова в интервью StarHit.

Сам косметолог от комментариев по поводу нового тренда отказывается. По словам Даны, он принципиально не выходит на связь со СМИ.

Тем временем Емельян запустил конкурс у себя в Инстаграме среди мастеров. Он готов не только сделать процедуру желающим, но и доплатить им за это еще 20 тысяч рублей, если их губы будут показаны в СМИ.