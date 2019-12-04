В Благовещенске исполнили мечту многодетной семьи (видео)

Многодетной матери из Благовещенска Евгении Сутунковой подарили автомобиль. Женщина воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. Дочь Евгении Вероника в 2015 году была героем благотворительного телемарафона «Крылья» от «Альфа-канала». Единственный автомобиль в семье сломался и ремонту не подлежал.

Евгения получила водительские права в 2016 году и сразу купила автомобиль. По карману многодетной матери, воспитывающей детей самостоятельно, оказался только автомобиль – «хонда одиссей» 1996 года выпуска. В начале 2019 года машина сломалась, найти новый двигатель для такой модели не представлялось возможным. Полгода женщина жила без транспорта. А в октябре решила наудачу написать о своей проблеме губернатору – вдруг поможет.

«Я, честно сказать, увидела по телевидению в одной из программ, где мама многодетная тоже просила машину. Я и подумала, почему я сижу и молчу. Та женщина смелая, она вышла и сказала, что ей нужна машина. Своим примером показала, что не нужно сидеть на месте. Я не стала обращаться на телевидение, я скромненько написала», – призналась Евгения.

Она отправила личное сообщение Василию Орлову в Фейсбук. Две недели назад с ней связались зампред амурского правительства Петр Пак и его брат, генеральный директор «Объединенной геолого-разведочной компании» Анатолий Пак, которые согласились выступить меценатами и за свой счет купить семье автомобиль. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Амур.инфо, дочь Евгении Вероника Сутункова, которой сейчас 13 лет, в 2015 году была героем благотворительного телемарафона «Крылья» от «Альфа-канала». Девочке с диагнозом ДЦП и эпилепсией собирали средства на обследование в Хабаровске. Евгения рассказала корреспонденту Альфа ТВ, что продолжает возить дочь на реабилитацию. В этом году Вероника проходила курс лечения по квоте в Санкт-Петербурге в научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта и на курорте Шмаковка Приморского края. Амурчанка надеется, что прогнозы врачей сбудутся, и она поставит дочь на ноги.