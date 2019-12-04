Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 0

В Благовещенске исполнили мечту многодетной семьи (видео)

В Благовещенске исполнили мечту многодетной семьи (видео)

Многодетной матери из Благовещенска Евгении Сутунковой подарили автомобиль. Женщина воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. Дочь Евгении Вероника в 2015 году была героем благотворительного телемарафона «Крылья» от «Альфа-канала». Единственный автомобиль в семье сломался и ремонту не подлежал.

Евгения получила водительские права в 2016 году и сразу купила автомобиль. По карману многодетной матери, воспитывающей детей самостоятельно, оказался только автомобиль – «хонда одиссей» 1996 года выпуска. В начале 2019 года машина сломалась, найти новый двигатель для такой модели не представлялось возможным. Полгода женщина жила без транспорта. А в октябре решила наудачу написать о своей проблеме губернатору – вдруг поможет.

«Я, честно сказать, увидела по телевидению в одной из программ, где мама многодетная тоже просила машину. Я и подумала, почему я сижу и молчу. Та женщина смелая, она вышла и сказала, что ей нужна машина. Своим примером показала, что не нужно сидеть на месте. Я не стала обращаться на телевидение, я скромненько написала», – призналась Евгения.

Она отправила личное сообщение Василию Орлову в Фейсбук. Две недели назад с ней связались зампред амурского правительства Петр Пак и его брат, генеральный директор «Объединенной геолого-разведочной компании» Анатолий Пак, которые согласились выступить меценатами и за свой счет купить семье автомобиль. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Амур.инфо, дочь Евгении Вероника Сутункова, которой сейчас 13 лет, в 2015 году была героем благотворительного телемарафона «Крылья» от «Альфа-канала». Девочке с диагнозом ДЦП и эпилепсией собирали средства на обследование в Хабаровске. Евгения рассказала корреспонденту Альфа ТВ, что продолжает возить дочь на реабилитацию. В этом году Вероника проходила курс лечения по квоте в Санкт-Петербурге в научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта и на курорте Шмаковка Приморского края. Амурчанка надеется, что прогнозы врачей сбудутся, и она поставит дочь на ноги.

Просмотров всего: 422

#Альфа ТВ #дети #помощь #транспорт

распечатать


Общество

Школьные автобусы по-прежнему не работают в двух районах Приамурья

Происшествия

По факту происшествия в аквапарке Благовещенска возбуждено уголовное дело

Общество

В Амурской области за год отремонтировали 23 убитые дороги
Общество

Из Благовещенска в Хэйхэ по понтонному мосту начали ходить пассажирские автобусы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь