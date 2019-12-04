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Закрытие Года театра состоится в Благовещенске

Закрытие Года театра состоится в Благовещенске
Фото: twitter.com

Закрытие Года театра в Благовещенске пройдет в рамках церемонии награждения обладателей литературной премии имени Леонида Завальнюка. Торжественное мероприятие состоится 5 декабря в 18:30 в малом зале Общественно-культурного центра.

На церемонии награждения своё творчество будут дарить музыканты и солисты эстрадно-джазового оркестра «АмурДжазБэнд» Городского дома культуры, которые исполнят музыкальные произведения на стихи Леонида Завальнюка, артисты Амурского театра драмы, которые представят фрагмент спектакля «Счастливые люди» по повести Леонида Андреевича, и солисты Образцового художественного коллектива Министерства образования и науки РФ академический хор «Детство».

Также на мероприятии состоится презентация новой книги Леонида Завальнюка «Всё с вами, но не ваш», собранной из ранее не публиковавшихся стихотворений автора. 5 декабря с 18:00 до 20:00 книгу можно будет приобрести в холле Общественно-культурного центра, где развернется инсталляция 60-х годов ХХ века. сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Итоги литературной премии имени Леонида Завальнюка будут подводить в четвертый раз. Победителей назовут в двух номинациях «Лучшее литературное произведение» и «За вклад в культуру Приамурья». В этом году заявлено наибольшее число номинантов премии – 9, некоторые работы представлены творческими коллективами.

Литературная премия направлена на поддержку авторов, которые продолжают лучшие традиции отечественной литературы, в том числе популяризируют творчество известного российского поэта, писателя, художника Леонида Андреевича.

Ежегодную премию в честь Леонида Завальнюка учредили в 2016 году. Учредитель премии – телекомпания «Альфа-канал» совместно с Благовещенским государственным педагогическим университетом, Амурской научной библиотекой имени Муравьева-Амурского и Амурским государственным университетом.

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