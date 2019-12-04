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сегодня, 16:17 0

В Благовещенске состоится областной фестиваль КВН

В Благовещенске состоится областной фестиваль КВН
Фото: vk.com/liga_kvn_amur

В областном центре Приамурья с 10 по 13 декабря пройдет областной фестиваль КВН. Попробовать свои силы в 13 сезоне заявились 24 команды.

«На протяжении четырех дней с квнщиками будут работать опытнейшие амурские редакторы, имеющие опыт выступления в телевизионных лигах. Все сценарии проходят предварительные редакторские правки, сценарии постоянно улучшаются и дописываются, чтобы зрители смогли увидеть самое лучше из того, что придумали команды», – рассказал руководитель АРОО «Амурский КВН» Алексей Чайко.

Среди участников можно увидеть студентов практически всех амурских вузов: АмГУ, БГПУ, ДальГАУ, а также студенты колледжей. Помимо учащейся молодежи, на фестивале выступят и команды, состоящие из работающих на различных предприятиях людей.

По итогам фестиваля будет сформирован состав сезона лиги «Амур» на 2020 год. 13 декабря в 19:00 в Амурской областной филармонии состоится гала-концерт 13-го фестиваля региональной лиги КВН «Амур».

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#отдых

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