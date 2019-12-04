Школьные автобусы по-прежнему не работают в двух районах Приамурья

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«На сегодняшний день подвоз школьников не осуществляется на двух территориях области – в Бурейском и Серышевском районах. Чтобы не подвергать жизни детей опасности, такие меры приняты руководителями муниципальных образований, поскольку борьба с гололедицей на дорогах еще не завершена, – прокомментировали в региональном минобрнауки. – Сегодня выпускники Приамурья писали обязательное итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к ЕГЭ. Испытание прошло в штатном режиме, участники всех городов и районов области приняли в нем участие».

Отдельно по ситуации в Серышевском районе между минобрнауки и отделом образования местной администрации состоялся разговор о принятии соответствующих мер.

Как сообщало Амур.инфо, работу школьных автобусов в Приамурье ранее скорректировала гололедица на дорогах, вызванная ноябрьским дождем.