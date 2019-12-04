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сегодня, 18:16 0

Благовещенские автоинспекторы изъяли наркотики у водителя

Благовещенские автоинспекторы изъяли наркотики у водителя
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков сообщили инспекторам дорожно-патрульной службы, что по городу ездит подозрительный автомобилист. По оперативным данным, в его машине могли находиться запрещенные вещества. Так и оказалось.

Машину, описанную в ориентировке, госавтоинспекторы заметили на улице Первомайской. За рулем находился мужчина 1978 года рождения. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили медицинский шприц с гашишным маслом и бумажный сверток с аналогичным веществом. Общая масса наркотического средства составила больше двух граммов. Водитель пояснил, что оно предназначено для личного потребления.

Сотрудник отдела дознания МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до трех лет.

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#закон #криминал #транспорт

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