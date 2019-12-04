В декабре 39 амурских долгожителей отпразднуют свои юбилеи

Президент России поздравит 39 декабрьских юбиляров – долгожителей, отмечающих в декабре юбилей. Все они получат именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина.

Двадцать семь юбиляров отметят в последний месяц 2019 года 90-летие, одиннадцати исполнится по 95 лет, а один справит 100–летний юбилей. Из 39 долгожителей – 35 мужчин и 4 женщины.

Больше всего долгожителей живут в Благовещенске – 12 человек, по 3 – в Белогорске, Свободном и селе Тамбовка, по 2 – в Завитинске, Зее, Райчихинске и пгт Прогресс, по одному – в селах Екатеринославка, Ивановка, Константиновка, Поярково, Васильевка, Кустанаевка, Камышенка, Чигири, Возжаевка, Усть-Ивановка. Об этом сообщают в амурском ПФР.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области формирует только по категориям ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла и передает их в Администрацию президента РФ ежемесячно с июля 2011 года.