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Эфиопы, пришедшие в Приамурье за лучшей жизнью, встретят Новый год под стражей

Эфиопы, пришедшие в Приамурье за лучшей жизнью, встретят Новый год под стражей
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения двум гражданам Эфиопии. Мужчины пришли в Амурскую область из Китая за лучшей жизнью, нарушив при этом государственную границу.

По версии органа предварительного следствия, 16 ноября граждане Эфиопии, шедшие из Китая пешком по льду Амура, незаконно пересекли российскую границу. Это было сделано по предварительному сговору между ними, без действительных документов на право въезда в Россию, без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ. Ночью 17 ноября иностранцев задержали.

Следователь настаивал на избрании в отношении граждан Эфиопии меры пресечения в виде заключения под стражу. Его поддержал помощник прокурора. Иностранцы и их защитники не возражали.

Нарушители обвиняются в совершении тяжкого преступления против порядка управления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Являются гражданами иностранного государства, постоянного места жительства в России не имеют, как не имеют и документов, дающих разрешение на законное пребывание в РФ. Эти обстоятельства дали суду достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, иностранцы могут скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Суд счел, что избрать более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу, невозможно. Иная мера пресечения не в состоянии обеспечить надлежащее поведение граждан Эфиопии, их явку к следователю и в суд. В качестве более мягкой меры пресечения рассматривались такие варианты, как домашний арест и запрет определенных действий.

Меру пресечения в виде залога отвергли, так как суду не было представлено данных, свидетельствующих о возможности внесения залога.

В итоге в отношении иностранцев избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 25 суток, то есть до 28 января 2020 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#жизнь #Китай #суды

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