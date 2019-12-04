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сегодня, 14:41 0

В Иркутской области медведь забрался в дом к пенсионеру и загрыз его

В Иркутской области медведь забрался в дом к пенсионеру и загрыз его
Фото: pixabay.com

Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна. Зверь пробрался к мужчине в дом.

«Медведь-шатун ночью забрался в дом, в котором проживал пенсионер, и напал на мужчину. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил ТАСС представитель администрации поселения.

Сейчас в населенном пункте дежурят охотники и полицейские. В пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области сообщили, что от властей и жителей поселения до этого происшествия не поступали сигналы о выходе хищника из леса.

Поселок Витимский находится в Мамско-Чуйском районе на севере Иркутской области, там проживают около 400 человек.

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#Дальний Восток #животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Это решение проблемы правительства с пенсионерами: каждому пенсионеру по медведю.

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