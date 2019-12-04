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сегодня, 17:29 0

В Комсомольске-на-Амуре на уборку снега вышел уазик с ковшом (видео)

В Комсомольске-на-Амуре на уборку снега вышел уазик с ковшом (видео)
Фото: todaykhv.ru

Житель Комсомольска-на-Амуре приделал ковш для уборки снега к автомобилю УАЗ «Патриот» и выехал на городские улицы. «Какой-то патриот на "Патриоте" выехал с утра помочь новому мэру очистить город от снега», – иронизируют горожане.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Комсомольск-на-Амуре накрыл снежный циклон, но особых проблем, по данным городских властей, это не создало.

«На основных трассах справляется имеющаяся у муниципального предприятия и двух частных субподрядных организаций техника. Вся она работает и будет работать на расчистке дорог», – прокомментировал руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Ранее «Хабаровский край сегодня» писал о различных инициативах жителей Комсомольска по улучшению жизни. Дорожники-любители самостоятельно засыпали ямы в своих разбитых дворах и косили траву.

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#ЖКХ #транспорт #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Как говорится: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"... Интересно, а данная "модернизация" прошла регистрацию в органах ГИБДД?

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