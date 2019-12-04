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сегодня, 14:10 0

Песня «Тает лед» посвящена отношениям между Россией и Украиной

Песня «Тает лед» посвящена отношениям между Россией и Украиной
Фото: Стоп-кадр из видео

Популярная песня группы «Грибы» – «Тает лед» была написана не только об отношениях между мужчиной и женщиной, но и в том числе об отношениях России и Украины, о мире между двумя странами. Об этом в интервью Юрию Дудю заявил продюсер и солист «Грибов» Юрий Бардаш.

По словам музыканта, политический подтекст стал «вторым смыслом» песни.

«Потому что все хотят мира. (…) Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними – братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части – соседними государствами», – сказал Бардаш.

Он также назвал песню «самым важным треком за весь русский интернет», так как его версии появились во многих социальных сетях.

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